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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 08:13 BJT

香港股市：因台风“尤特”来袭而延后开市

路透香港8月14日 - 香港股市周三将因台风“尤特(Utor)”而延后开市。恒生指数 上日收涨1.2%至22,541.1点，为5月29日以来最高收盘位。

香港天文台在今日凌晨发出八号暴风信号。若至本地时间九点(0100GMT)台风信号仍是八号或更高，港股早盘将关闭。若至中午仍是八号风球或更高,港股将全日休市。

尤特周一在菲律宾引发山体滑坡和洪水，造成电力供应和通讯中断，有一名男子遇难，13名渔民失踪。 (完) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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