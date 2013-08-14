更新版-香港股市：证券及衍生产品因台风“尤特”来袭而全日休市--港交所

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
(更新证券市场全日休市)
路透香港8月14日 - 香港交易所 周三宣布，因台风“尤特(Utor)”来袭，证券及衍生产品市场全日暂停交易，包括收市后期货交易时段，相关的结算及交收服务今日亦暂停。
香港天文台在今日凌晨一时许发出停止上班上课的八号暴风信号(八号风球)，并持续在上午生效。根据香港交易所安排，若八号或以上信号未在中午12时前解除，股市即全日休市。天文台人士称考虑在下午二时前改发较低的信号。
恒生指数 上日收涨1.2%至22,541.1点，为5月29日以来最高收盘位。
尤特周一在菲律宾引发山体滑坡和洪水，造成电力供应和通讯中断，有一名男子遇难，13名渔民失踪。 (完)
欲浏览港交所通知，请点选(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。