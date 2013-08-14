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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 12:26 BJT

更新版-香港股市：证券及衍生产品因台风“尤特”来袭而全日休市--港交所

(更新证券市场全日休市)

路透香港8月14日 - 香港交易所 周三宣布，因台风“尤特(Utor)”来袭，证券及衍生产品市场全日暂停交易，包括收市后期货交易时段，相关的结算及交收服务今日亦暂停。

香港天文台在今日凌晨一时许发出停止上班上课的八号暴风信号(八号风球)，并持续在上午生效。根据香港交易所安排，若八号或以上信号未在中午12时前解除，股市即全日休市。天文台人士称考虑在下午二时前改发较低的信号。

恒生指数 上日收涨1.2%至22,541.1点，为5月29日以来最高收盘位。

尤特周一在菲律宾引发山体滑坡和洪水，造成电力供应和通讯中断，有一名男子遇难，13名渔民失踪。 (完)

欲浏览港交所通知，请点选(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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