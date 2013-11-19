美国鼎力援助 或意在加强在菲军事存在

路透菲律宾马尼拉/塔克洛班11月19日（记者 Manuel Mogato/Aubrey Belford） -菲律宾遭超强台风“海燕”重创，美国军方作出的救灾响应蔚为壮观。

美国派出多艘船只和数十架飞机在灾区救灾，包括10架C-130运输机、12架V-22鱼鹰式倾转旋翼机和14架海鹰直升机，空投从航母上卸载的物资。

美国的救灾努力日渐加强，凸显美菲军事同盟关系在快速升温。随着美国战略重心向亚洲转移，灾难过后两国的军事同盟关系甚至可能进一步强化。

美国的船只不仅带去了食物、饮用水和药品，同时也在传递在友善，从而或许可为美国加强在菲律宾的军事存在铺平道路。

“事情不是美国借助援助推进再平衡（战略），而是再平衡（战略）让美国能如此果断地作出（救灾）响应，”亚洲安全专家泰勒（CarlThayer）说。

菲律宾是美国最亲密的盟国之一，也是奥巴马政府再平衡战略的关键伙伴国之一。

台风“海燕”11月8日横扫菲律宾中部地区，造成许多灾民流离失所，且缺少食物和饮用水，美国率先派出了“乔治·华盛顿号”航母前往协助救灾。

美国周一宣布追加1,000万美元援助，从而令美国对菲律宾的人道主义援助总额超过3,700万美元。

美国和菲律宾正在谈判增加美军在菲领土的轮换军力部署，部署战机、舰只、补给和军队执行人道主义任务和海上安全任务。

双方军事协作的扩大化，还包括美军可以在菲律宾启用临时军事基地，标志着菲律宾政府1992年关闭美军在菲运行数十年的大型军事基地之后，两国关系近期快速升温。马尼拉方面稍后允许了美军在菲律宾训练和进行联合军演。两国间新的军事协议预期将使美国上述军事活动的规模扩大。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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