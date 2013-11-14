特写：超强台风袭击菲律宾 全国上下措手不及

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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(本文由路透中文网编译提供)
路透塔克洛班11月13日（记者 Andrew R.C. Marshall） - 塔克洛班市会议中心的地下室堆满了尸体。体育馆里一脸茫然的避难人群中多数是妇女和儿童，看不到成年男子的身影。
从避难人群中男人如此之少，隐约可以感受到台风“海燕”带给他们的威胁。“海燕”上周五横扫菲律宾中部地区，为有史以来所记录的最强台风之一。
很多男人留守在家中，以防家里遭洗劫。撤离措施执行不力也令这一问题变革更严重。堆积的尸体表明了另一个让人更加不安的事实：撤离中心本身已变成死亡陷阱，许多蜷缩在地下室里的尸体浸在水中，已经腐烂。
那些有先见之明、从海边家中撤离的人群聚集在混凝土结构建筑中。而在“海燕”横扫塔克洛班市时，这些建筑并不足以抵御六米高的风浪。
援助来得太慢了。外国援助机构称，由于薄荷省（Bohol）中部地区上月遭遇地震，加上政府与南方叛乱分子的战事造成许多人流离失所，救灾资源捉襟见肘，致使物资无法在台风来袭前准备到位。
对于菲律宾民众而言，自然灾害就如同家常便饭，但他们对“海燕”毫无准备。
“我们都在等我们的丈夫，”27岁的Melody Mendoza说，她和两个年幼的儿子住在会议中心的帐篷中。塔克洛班市会议中心坐落在远离海岸的高地。
地方官员称，仅塔克洛班市的遇难人数就达一万人。菲律宾总统阿基诺三世接受CNN采访时称，遇难人数更接近2,000-2,500人，而较高的遇难人数估计含有“情绪成分”。
台风预警无人理睬
“海燕”来袭前的两天，红十字会与红新月会国际联合会发布预告，称风速每小时240公里的“危险”台风正在朝莱特省（Leyte）和萨马省（Samar）移动。这两个省在这次台风中受创也最严重。
电视台和社交媒体不断地发布台风预警。菲律宾中部地区已有75万余人撤离。
“跟有人遇难一样糟糕的是，情况原本可能会更糟，”联合国世界气象组织发言人Clare Nullis称，并对菲律宾政府发布台风预警工作给予称赞。
“就在周四和周五，菲律宾国家气象局PAGASA对七米大浪来袭发出了预警，每小时发布一次。”
但“海燕”逼近塔克洛班市时，人们对当局的预警仍是置若罔闻。
“一些人不相信我们，因为外面阳光明媚，”塔克洛班副市长Jerry Yaokasin说。“有人甚至一笑了之。”
向幸存者提供赈灾供应也一片混乱。
外国救援人士称，他们难以让人员和设备搭上菲律宾军方运输机，政府优先派遣士兵到灾区维持秩序，因周末灾区抢劫活动四起。
一位在塔克洛班市会议中心避难的幸存者称，如果知道来袭是如同海啸般的水墙，他是会撤离的。
“周四晚上，天空还能看见星星，”与家人在会议中心避难的41岁三轮车夫Moises Rosillo说。“我们觉得只是刮风下雨。”
Rosillo将妻儿撤离出来，但他和父亲以及成千上万的其他男人们仍留守在机场附近的社区。当局预报会有风暴大浪，但没有强制大家撤离，Rosillo说他没有理解“风暴大浪”的意思。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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