专家称菲律宾灾后重建或需10年

2013年11月25日，菲律宾一个遭台风“海燕”袭击的地区，一位男子在扔垃圾。 REUTERS/Athit Perawongmetha

路透马尼拉11月27日 -专家周三称，菲律宾台风后的重建可能最长需10年，总统阿基诺将面临纷繁复杂的问题，譬如财产权、所有权证书遗失以及土地划分等。

专家指出，此次重建所需的时间和支出，可能超过2004年海啸后印尼印亚齐省的重建。

超强台风“海燕”11月8日袭击菲律宾，所到之处化为废墟，重灾区塔克洛班市(Tacloban)被毁掉了90%。

此次超强台风造成至少5,500人丧生、超过1,700人失踪、多达400万人流离失所，对农作物和基础设施造成的损失约5.63亿美元。

政府初步估计重建支出将高达57亿美元，而当初亚齐八年重建支出近70亿美元，资金主要来自印尼政府和国际社会捐助。

菲律宾政府称，在台风多发地区新建的建筑物，必须能够经得起每小时300公里风速的考验，这接近此次“海燕”最大风力。

菲律宾建筑师联盟（United Architects of thePhilippines）协助全国房屋委员会设计更牢固的房屋。该组织负责人SonnyRosal称，政府要在高风险地区买断土地、重建权证并修改全国建筑规则，这些都带来挑战。目前菲律宾对公共建筑物的要求是能经得起每小时250公里风速。

Rosal说：“眼下全国房屋委员会讨论的是，可能我们要花10年才能完成重建。这不是件容易的事，涉及到许多方面，就像要建设一个新的国家一样。”

周三，政府特别工作组向阿基诺提交灾后重建的短期、中期和长期目标，阿基诺要求补充更多细节，工作组将于周五提交修改后的报告。

官员称，计划可能只会触及迫在眉睫的任务以及行动计划，因较长期重建战略至少也得数周，甚至数月才能完成。

以日本为例，在2011年3月地震和海啸后，日本用了六个月才完成长期重建计划。

日本国际协力机构(JICA)的重建规划专家KimioTakeya说：“这次（海燕）的情况比当初日本要复杂得多。日本当时只是一场海啸，而菲律宾是大水和大风到了一起。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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