联合国援引菲政府数据称台风遇难人数为4460人

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透联合国11月14日 -联合国周四援引菲律宾政府数据称，超强台风“海燕”在菲律宾造成的遇难人数达到4,460人，比该国上一次公布的官方数据几乎增加了一倍，但仍远低于地方当局称罹难者达上万人的估计数字。
“截止11月13日，（菲律宾）政府报告有4,460人遇难，”联合国人道主义事务协调办公室在每日灾情报告中称。这份11月14日发出的报告是从马尼拉签发。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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