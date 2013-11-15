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时事要闻 | 2013年 11月 15日 星期五 08:36 BJT

联合国援引菲政府数据称台风遇难人数为4460人

路透联合国11月14日 -联合国周四援引菲律宾政府数据称，超强台风“海燕”在菲律宾造成的遇难人数达到4,460人，比该国上一次公布的官方数据几乎增加了一倍，但仍远低于地方当局称罹难者达上万人的估计数字。

“截止11月13日，（菲律宾）政府报告有4,460人遇难，”联合国人道主义事务协调办公室在每日灾情报告中称。这份11月14日发出的报告是从马尼拉签发。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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