联合国援引菲政府数据称台风遇难人数为4460人

路透联合国11月14日 -联合国周四援引菲律宾政府数据称，超强台风“海燕”在菲律宾造成的遇难人数达到4,460人，比该国上一次公布的官方数据几乎增加了一倍，但仍远低于地方当局称罹难者达上万人的估计数字。