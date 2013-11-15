联合国援引菲政府数据称台风遇难人数为4,460人

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国11月14日 - 联合国周四援引菲律宾政府数据称，超强台风“海燕”在菲律宾造成的遇难人数达到4,460人，比该国上一次公布的官方数据几乎增加了一倍，但仍远低于地方当局称罹难者达上万人的估计数字。
“截至11月13日，（菲律宾）政府报告有4,460人遇难，”联合国人道主义事务协调办公室在每日灾情报告中称。这份11月14日发出的报告是从马尼拉签发。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)