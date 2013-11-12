美英派军舰前往菲律宾协助救灾（更新版）

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透菲律宾塔克洛班11月12日（记者 Andrew R.C. Marshall/Manuel Mogato） -超强台风“海燕”在菲律宾一个城市造成的遇难人数估计就达一万人，而且随着救援工作的展开遇难人数可能还会增多，美国派“乔治·华盛顿号”航空母舰赶往救灾。
美国国防部声明称，“乔治·华盛顿号”航母应可在48-72小时内抵达。
声明还称，“乔治·华盛顿号”召回在香港上岸休假的船员，航母预计会在几小时内启航。美国其他海军船舰也将赶往菲律宾。
“海燕”上周五横扫菲律宾中部地区，为有史以来有记载的最强台风之一，给菲律宾带来重创。
救援人员周二设法赶赴与外界失去联系的受灾村镇。随着救援人员的抵达，“海燕”造成的人员伤亡和破坏情况将更加明朗。
英国首相卡梅伦称，该国已派一艘带有海水淡化设备的海军船舰和一架军用运输机赶往菲律宾。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。