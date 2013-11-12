美英派军舰前往菲律宾协助救灾（更新版）

路透菲律宾塔克洛班11月12日（记者 Andrew R.C. Marshall/Manuel Mogato） -超强台风“海燕”在菲律宾一个城市造成的遇难人数估计就达一万人，而且随着救援工作的展开遇难人数可能还会增多，美国派“乔治·华盛顿号”航空母舰赶往救灾。

美国国防部声明称，“乔治·华盛顿号”航母应可在48-72小时内抵达。

声明还称，“乔治·华盛顿号”召回在香港上岸休假的船员，航母预计会在几小时内启航。美国其他海军船舰也将赶往菲律宾。

“海燕”上周五横扫菲律宾中部地区，为有史以来有记载的最强台风之一，给菲律宾带来重创。

救援人员周二设法赶赴与外界失去联系的受灾村镇。随着救援人员的抵达，“海燕”造成的人员伤亡和破坏情况将更加明朗。

英国首相卡梅伦称，该国已派一艘带有海水淡化设备的海军船舰和一架军用运输机赶往菲律宾。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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