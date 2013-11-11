超强台风“海燕”或已致菲律宾上万人遇难

路透菲律宾塔克洛班11月11日（记者 Manuel Mogato/Roli Ng） -超强台风“海燕”横扫菲律宾中部地区，估计造成一万人遇难，救援人员周一设法抵达受灾村镇向幸存者提供救援。

联合国称，幸存者具体数量不明，他们缺少食物、饮用水和药品。由于道路、机场、桥梁被毁或受损严重，救援行动受阻。

警方负责人埃尔默·索里亚（ElmerSoria）称，“海燕”周五横扫莱特省（Leyte），所到之处70-80%左右的建筑都被毁。

威力减弱后，“海燕”朝西转向越南。

“海燕”为有史以来所记载的最强台风之一，台风掀起的巨浪横扫沿海村庄，并令该地区主要城市塔克洛班（Tacloban）严重受创。一些官员甚至认为，“海燕”的破坏力堪比2004年的印度洋大海啸。

菲律宾政府及救灾机构尚未对最新的估计遇难人数予以证实。“海燕”持续风速达每小时313公里，阵风高达每小时378公里。

索里亚援引当地官员的说法称，目前为止，遇难人数估计已达一万人。随着救援人员抵达偏远的沿海村庄展开救援，遇难人数可能会增多。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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