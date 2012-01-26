菲律宾和美国商谈加大军力部署 应对中国崛起--报载

路透1月26日电---《华盛顿邮报》周四报 道称，菲律宾正与美国政府讨论拓展美国在菲律宾扩大加大军事部署事宜，以应对中国自信日增。

最近数月，美国宣布将在澳大利亚北部建立海军基地，并向新加坡派驻战舰。中国认为，由於中国逐渐崛起，美国试图通过上述举措包围中国。

《华盛顿邮报》称，美国和菲律宾的谈判尚处初级阶段，但该报援引两国政府官员的说法称，双方达成协议的形势看好。

报导称，周四和周五还将在华盛顿举行更多谈判，双方将於3月进行高级别会谈。

该报援引菲律宾一名高官的话称：“澳大利亚、日本、新加坡都是这种情况。”

“我们不是唯一这样做的国家，况且理由充分。我们都希望维护地区和平与稳定。没人想面对中国问题或与中国对抗。”

但菲律宾国防部发言人告诉路透，他没有听说菲律宾将部署美军或战舰，但双方正在讨论增加每年联合军事演习次数。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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