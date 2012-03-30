菲律宾拟向美军开放更多机场

路透马尼拉3月29日电(记者 Manuel Mogato/Rosemarie Francisco)---菲律宾计划向美国授予更多机场使用权，且可能会开放一些新区域供美军使用，寻求以此加强与美国的军事关系。

菲律宾外长德尔罗萨里奥(Albert del Rosario)周四对路透表示，作为开放基地的交换条件，菲律宾将要求美国提供更多的军事设备和训练，包括另外一艘汉密尔顿级军舰，或者还可能包括一个二手F-16战斗机中队。

德尔罗萨里奥在接受采访时表示：“为打造我们可靠的防御力量，我们希望美军能更频繁地来。”

他表示，菲律宾希望与美国更频繁地举行联合军演。类似军演定於4月16日在菲律宾西部岛屿巴拉望岛(Palawan)举行。

在经历了一系列的海军冲突後，南中国海纠纷成了菲律宾最大的安全担忧。

德尔罗萨里奥表示，双方将於4月30日在华盛顿举行会谈，可能就菲律宾购买多架F-16战斗机和要求为海岸警卫队购买第三艘小型武装快艇等问题进行讨论。

美国也正根据一项“联合使用”协议对获得大约六个菲律宾民用机场使用权一事进行研究，以便美国运输机、战斗机和侦察机能够着陆进行维修、加油和临时部署。

美国总统奥巴马和菲律宾总统阿基诺将於今年晚些时候举行会谈。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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