美国和菲律宾拟加强双边军事合作

路透华盛顿/马尼拉1月26日电（记者 David Alexander/Manuel Mogato）---美国和菲律宾官员周四称，双方正就拓展双边军事合作进行对话，以应对中国日益增强的自信。

美国此前宣布，计划在澳大利亚北部建立海军基地，并可能向新加坡派驻战舰。

美国国防部发言人Leslie Hullryde称：“我们正在进行双边战略对话，将讨论广泛议题，包括反恐、反核扩散、灾害应急、边界安全以及人权方面的合作。”

她表示：“菲律宾是美国在亚洲的长期盟友，我们确实在探讨，在两国拓展合作关系方面，美国在亚洲势力的增强如何惠及菲律宾。”

奥巴马政府将此举视为一项关键举措，旨在打消其亚洲盟友的疑虑。在阿富汗战争和伊拉克战争期间，美国盟友多少有被忽略的感觉。但中国认为，由於中国逐步崛起，美国试图通过上述部署包围中国。

Hullryde称：“如果认为美国试图在菲律宾或东南亚其它地方建立美军基地或派遣永久驻军，并以此作为遏制中国战略的一部分，这种想法显然是错的。”

美国和菲律宾均表示，周四和周五的会谈议程更为谨慎。美国助理国务卿坎贝尔（Kurt Campbell）和美国国防部代理助理部长拉沃伊（Peter Lavoy）与会。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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