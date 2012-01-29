菲律宾称考虑美国提出的部署侦察机计划

路透马尼拉1月27日电（记者 Manuel Mogato）---菲律宾国防部长周五称，正在考虑美国提出的基於临时和轮换基础上的部署侦察机计划，以增强保卫南中国海有争议区域的能力。

菲律宾国防部长伯尔泰勒·加斯明（Voltaire Gazmin）表示，本周进行的为期两天的菲美防务对话讨论了部署更多海岸作战船只和侦查机的计划。

加斯明认为，美国增强在亚太地区的军事存在有利於菲律宾更好地防范领土遭受入侵。

“我更愿意从积极的角度来看这件事，这将有助於地区的稳定，我们将拥有足够的威慑力量。”他想记者表示。

“没有威慑力量，我们很容易受到摆布，我们的领土也会遭到侵犯。既然我们有了一个好邻居，我们将不再遭受欺凌。”他所说的好邻居是指美国。

美菲两国的官员会後表示，双方承诺在“安全、防务、商业、执法、人权以及救灾”等方面深化合作，但是并未透露对话的具体内容。

在美国国务院发表的联合声明中，两国外长和国防部长将於3月举行会谈，但是没有确定具体日期和地点。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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