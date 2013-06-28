菲律宾计划在距黄岩岛124海里的苏比克湾建军事基地--官员

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透马尼拉6月27日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾海军高官称，军方已经恢复在苏比克湾建造新的空军和海军基地的计划。美国曾在苏比克湾拥有海军基地，菲方希望美军能利用该处新基地，可以在南海与中国对抗。
苏比克湾距离黄岩岛只有124海里，新基地使得菲律宾可以在此部署军舰和战斗机。
菲律宾海军的资源和战斗力无法与中国海军日益强大的军力对比。菲律宾海军尚未正式向总统阿基诺三世提交耗资100亿披索（2.3亿美元）的基地发展计划。
不过高官们认为，阿基诺三世批准计划的机会很大，因他希望能升级该国落后的军力。
菲律宾国会去年批准了18亿美元的军队现代化议案，资金主要用于购买舰船、飞机和雷达等装备。军方过去曾提出过该计划，但随着中菲海上对峙的发生，军方更加紧急地推进该计划。
“总统阿基诺三世批准该计划的机会很大，因为他的政府一直积极支持军备升级。”一名要求匿名的军事高官表示。
“他身边的人了解我们的需求和我们的国家现在面临的形势，后者更为重要。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。
路透华盛顿4月9日 - 美国总统特朗普的高级副手周日对美国对叙利亚政策的方向表现出不同意见，因而无法确定将叙领导人阿萨德赶下台目前是否是特朗普的目标之一。