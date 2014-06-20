美菲本月将在黄岩岛附近举行军演

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透马尼拉6月19日 - 美国和菲律宾本月将在中菲存在争议的岛礁附近举行海军演习。在南海局势本就紧张的情况下，此举几乎肯定会惹怒中国。
包括一艘美国导弹驱逐舰在内的五艘军舰和大约1,000名官兵将参加此次为期一周的“联合海上战备训练”（CARAT）演习，其中包括在距菲律宾吕宋岛西海岸的三描礼士省（Zambales）64公里处进行的实弹演习。
演习地点距离在黄岩岛附近驻守巡逻的两三艘中国海警船大约80海里。
菲律宾海军发言人Rommel Rodriguez称，这次演习除了加强信息共享外，还旨在增强双方在两栖行动、特殊行动和水面作战的能力。
Rodriguez称，这次演习是年度例行活动。
为了这次演习，美国阿利·伯克级导弹驱逐舰“哈尔西”号6月26日将在菲律宾苏比克湾基地停靠，届时美国救援舰“哨兵”号和登陆舰“阿什兰”号将与“哈尔西”号汇合。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
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