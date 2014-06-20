美菲本月将在黄岩岛附近举行军演

路透马尼拉6月19日 - 美国和菲律宾本月将在中菲存在争议的岛礁附近举行海军演习。在南海局势本就紧张的情况下，此举几乎肯定会惹怒中国。

包括一艘美国导弹驱逐舰在内的五艘军舰和大约1,000名官兵将参加此次为期一周的“联合海上战备训练”（CARAT）演习，其中包括在距菲律宾吕宋岛西海岸的三描礼士省（Zambales）64公里处进行的实弹演习。

演习地点距离在黄岩岛附近驻守巡逻的两三艘中国海警船大约80海里。

菲律宾海军发言人Rommel Rodriguez称，这次演习除了加强信息共享外，还旨在增强双方在两栖行动、特殊行动和水面作战的能力。

Rodriguez称，这次演习是年度例行活动。

为了这次演习，美国阿利·伯克级导弹驱逐舰“哈尔西”号6月26日将在菲律宾苏比克湾基地停靠，届时美国救援舰“哨兵”号和登陆舰“阿什兰”号将与“哈尔西”号汇合。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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