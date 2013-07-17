菲律宾与美国扩大军事合作谈判

路透马尼拉7月16日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾驻美大使Jose Cuisia周二称，美国和菲律宾扩大军事合作谈判，涉及美国可能为设施建设提供资金以及存储美国人道主义救援物资。

扩大共同使用民用和军用设施谈判暗示两国国防安全联系迅速加强，因菲律宾希望美国帮助其对抗中国。

Cuisia表示，菲律宾排除了向美国提供永久驻军权的可能性，但会在临时性和轮换性的基础上允许美国战机和战舰更多地使用菲律宾基地，帮助菲律宾提升国防能力。

美军增加在菲律宾的轮换驻防依据于1998年的《军队到访协议》《Visiting Forces Agreement》；如果美国政府建造设施支持在菲律宾的临时性部署，双方需要签署新的协议。

“我们需要进一步扩大（1998年的协议），因为我们可能需要建造一些额外的设施。”Cuisia在菲律宾首都马尼拉对记者说道。

两国“共用”菲律宾民用和军用设施的谈判始于2011年。Cuisia指出，非正式谈判已经达到部长级别，双方期待2016年6月总统阿基诺三世任期终止前能够达成协议。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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