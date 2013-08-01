美国提高对菲律宾军事援助 助菲海上防御

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透马尼拉7月31日 - 菲律宾外长罗萨里奥（Albert Del Rosario）周三称，美国对菲律宾的军事援助将提升约三分之二，帮助其保卫海上边界。
罗萨里奥称，华盛顿将对菲律宾的年度军事援助规模从3,000万美元提高至约5,000万美元，为美军2000年重返菲律宾以来最大援助规模。
罗萨里奥告诉记者，援助资金通常用于武器采购和维护。他称，鉴于与中国在南海的领土争议，菲律宾可能购置第三艘“汉密尔顿”级巡逻舰，加强海上边界巡逻。
但菲律宾一名高级军官告诉路透，菲律宾可能暂时搁置购买第三艘“汉密尔顿”级巡逻舰的计划，而是将资金用来给现有的两艘“汉密尔顿”级巡逻舰作升级。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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