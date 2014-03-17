菲律宾将向美军开放军事基地

路透马尼拉3月14日 - 根据最新安全协议，菲律宾同意向美国开放其军事基地。

菲律宾官员周五表示，双方此前在华盛顿的第六轮会谈中达成此共识。两国希望在美国总统奥巴马下月启程访问亚洲前敲定协议条款。

菲律宾国防部副部长巴迪诺(Pio LorenzoBatino)在新闻发布会上表示：“双方对协议草案的诸多条款达成共识。”他称协议已经有八成敲定。

“协议草案允许与美军共享菲律宾军队某些设施内的特定区域。”

美国计划重新平衡其在亚太地区的力量，并与澳大利亚、新加坡达成类似协议。这是其旨在遏制中国策略的一部分。

该加强国防合作的新协议将允许美国增加部署军队、船只、航空器和人道主义设备。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。