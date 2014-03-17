菲律宾将向美军开放军事基地

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透马尼拉3月14日 - 根据最新安全协议，菲律宾同意向美国开放其军事基地。
菲律宾官员周五表示，双方此前在华盛顿的第六轮会谈中达成此共识。两国希望在美国总统奥巴马下月启程访问亚洲前敲定协议条款。
菲律宾国防部副部长巴迪诺(Pio LorenzoBatino)在新闻发布会上表示：“双方对协议草案的诸多条款达成共识。”他称协议已经有八成敲定。
“协议草案允许与美军共享菲律宾军队某些设施内的特定区域。”
美国计划重新平衡其在亚太地区的力量，并与澳大利亚、新加坡达成类似协议。这是其旨在遏制中国策略的一部分。
该加强国防合作的新协议将允许美国增加部署军队、船只、航空器和人道主义设备。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。