奥巴马称美菲防务合作协议并非旨在对抗中国

法国总统候选人马克龙支持率勉强领先 极右翼勒庞强化欧元怀疑论调
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透马尼拉4月28日（记者 Rosemarie Francisco/Mark Felsenthal） -美国总统奥巴马称，美菲周一签署的防务合作协议，可加强菲律宾的海上安全，但并非旨在对抗中国日益强大的军力。
美菲加强防务合作协议的初步期限为10年，被认为是奥巴马首次访问菲律宾的亮点。
协议为美国军队换防、船舰和战机途经菲律宾设定了框架，属于美国资源向亚太地区再平衡计划的一部分。
但中国方面将此举解读为美国试图遏制中国日益强大的军力，鼓励与中国存在领土争端的菲律宾。
“该协议的目的是加强菲律宾参与训练和协调的能力，不只是为了应对海上安全问题，同时还旨在提高面对自然灾难时快速反应的能力，”奥巴马与菲律宾总统阿基诺三世会晤后在联合新闻发布会上说。
“我们的目标不是对抗中国，也不是遏制中国。我们的目标是确保国际规则和准则得到遵守，这也包括存在海上争端的地区。”
奥巴马重申，美国政府支持菲律宾就南海领土争端寻求国际仲裁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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