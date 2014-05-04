菲律宾或向美国开放5个军事基地

路透马尼拉5月2日 - 菲律宾国防部副部长、美菲强化防务合作协议菲方谈判组负责人巴迪诺（Pio Lorenzo Batino）周五称，菲律宾将向美国开放本国最多五个军事基地，以供美国对飞机、船舰及军队进行换防。

美菲上周签署了新的强化防务合作协议，期限为10年。

“眼下正在谈判开放3至5个菲律宾武装部队的基地，”巴迪诺在新闻发布会上说。“这些事宜尚未敲定。”

巴迪诺还称，位于马尼拉北部Fort Magsaysay的军方丛林训练基地对美国而言是“理想的位置”，因为美菲定期在该地区举行联合演练。

熟悉谈判的军方消息人士称，美国还要求菲律宾开放三个曾经属于美国的基地以及位于马尼拉的菲律宾军方总部Camp Aguinaldo。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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