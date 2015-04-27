美国寻求菲律宾开放八个军事基地

路透马尼拉4月25日 - 中国加强在南海军事存在之际，美国加紧推进在亚洲的军事部署，要求菲律宾对其开放八个军事基地，其军队、飞机及船舰将在此轮值。

美国国防部长卡特在亚利桑那州发表演讲时，概述华盛顿重返亚洲战略的下一阶段计划，称将在亚洲部署最先进的驱逐舰、轰炸机和战机。

菲律宾三军总参谋长卡塔潘（Gregorio Catapang）对菲律宾电视台ABS-CBN称，菲律宾已有至少八处地点被选作美国军队、飞机和船舰可能轮岗驻守的基地。

但去年签署的此宗军事合作协议仍有待菲律宾最高法院对其合宪性作出裁决，时间可能是在今年晚些时候。

卡塔潘说：“如果我们现在就敲定，他们开始兴建设施，万一后来裁决其不合宪法，那就还得拆除设施。”他补充道，选址清单是在去年10月确定的。

八个地点中有四个在吕宋岛，两个在宿雾岛，另外两个在靠近南沙群岛的巴拉望岛。

“一旦美国全面展开向亚洲再平衡的战略，菲律宾预计美国还会进一步寻求使用棉兰老岛的军事基地以及吕宋岛的民用飞机跑道。”一位了解相关安排的菲律宾空军高官称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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