奥巴马到访菲律宾 美菲两国签署安全协议

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉4月28日(记者 Rosemarie Francisco/Manuel Mogato) - 美国总统奥巴马周一抵达菲律宾。菲律宾是奥巴马此次亚洲四国之行的最后一站。此前，美国和菲律宾签署了一份军事协议，允许美国扩大在菲律宾的军事存在。
该协议也被认为是奥巴马首次访问菲律宾的亮点。
这份协议确定了更大规模的美国军队、舰船、战斗机在菲律宾军事基地轮换驻留的框架。这也是美国在亚太地区实现战略再平衡的一部分。
面对中国持续增强对南中国海有争议海域的控制力，菲律宾也在竭力提升其军事能力。
奥巴马在马尼拉机场的停机坪上与菲律宾官员握手，并在登上海军一号直升机前往菲律宾总统府前向民众挥手致意。
菲美两国下周将在马尼拉以北地区举行联合军事演习。
官员们表示，新的安全协议没有具体规定部署在菲律宾的美军及装备的数量，两国政府随后将就这些细节另行展开磋商。（完）
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
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