奥巴马到访菲律宾 美菲两国签署安全协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉4月28日(记者 Rosemarie Francisco/Manuel Mogato) - 美国总统奥巴马周一抵达菲律宾。菲律宾是奥巴马此次亚洲四国之行的最后一站。此前，美国和菲律宾签署了一份军事协议，允许美国扩大在菲律宾的军事存在。

该协议也被认为是奥巴马首次访问菲律宾的亮点。

这份协议确定了更大规模的美国军队、舰船、战斗机在菲律宾军事基地轮换驻留的框架。这也是美国在亚太地区实现战略再平衡的一部分。

面对中国持续增强对南中国海有争议海域的控制力，菲律宾也在竭力提升其军事能力。

奥巴马在马尼拉机场的停机坪上与菲律宾官员握手，并在登上海军一号直升机前往菲律宾总统府前向民众挥手致意。

菲美两国下周将在马尼拉以北地区举行联合军事演习。