奥巴马称美菲防务合作协议并非旨在对抗中国

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Rosemarie Francisco/Mark Felsenthal

路透马尼拉4月28日 - 美国总统奥巴马称，美菲周一签署的防务合作协议，可加强菲律宾的海上安全，但并非旨在对抗中国日益强大的军力。

美菲强化防务合作协议的初步期限为10年，被认为是奥巴马首次访问菲律宾的亮点。

协议为美国军队换防、船舰和战机途经菲律宾设定了框架，属于美国资源向亚太地区再平衡计划的一部分。

但中国方面将此举解读为美国试图遏制中国日益强大的军力，鼓励与中国存在领土争端的菲律宾。

“该协议的目的是加强菲律宾参与训练和协调的能力，不只是为了应对海上安全问题，同时还旨在提高面对自然灾难时快速反应的能力，”奥巴马与菲律宾总统阿基诺三世会晤后在联合新闻发布会上说。

“我们的目标不是对抗中国，也不是遏制中国。我们的目标是确保国际规则和准则得到遵守，这也包括存在海上争端的地区。”

奥巴马重申，美国政府支持菲律宾就南海领土争端寻求国际仲裁。（完）