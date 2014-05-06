美菲举行“肩并肩”联合军演

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉5月5日 - 美国和菲律宾周一开始举行以海上安全为重点的年度军事演习，是两国4月底签署新的安全协议以来首次联合军演。
军演代号“肩并肩”（Balikatan），将演练美菲应对海上威胁的战备情况，包括打击海盗、人道主义援助及灾难应对等。
美菲联合军演为期两周，将在吕宋岛多个地点进行，参加兵力接近5,500人。
“由于过度和扩张性的海上和领土主张，法治受到破坏，亚太地区的紧张局势升级，”菲律宾外长罗萨里奥在马尼拉一个军事基地举行的军演开幕式上说。
他称：“旨在改变现状的激进行为模式，威胁到地区的和平与稳定。‘肩并肩2014’（军演）以海上安全为重点，有力地支持我们应对这些挑战的能力。”
中国外交部发言人华春莹周一在例行记者会上被问及美菲联合军演时称，中方认为维护亚太地区的和平与稳定需要各方作出努力。
她说：“我们希望菲美之间的有关行动能朝着这个方向努力。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译