美军将增加在菲律宾的军事部署

(本文由路透中文网编译)

路透马尼拉12月12日 - 菲律宾官员表示，随着菲律宾与中国的海洋争端持续，美国和菲律宾官员料同意增加在菲律宾轮换驻防的美国军舰、飞机和军队数量。

美国和菲律宾高级官员周三在马尼拉会面，讨论加强安全和经济联系。

菲律宾国防和外交官员们称，预计美国增加执行训练和灾难救助行动的军舰、飞机和军队数量。

“我们现在讨论的是增加在菲律宾轮换驻防的美军数量。”菲律宾外交部美国关系副秘书长Carlos Sorreta对记者表示。他还指出，本周将批准美菲联合军事演习五年计划。

不清楚增加美军存在的具体数量。

美菲官员表示，没有恢复永久性驻菲美军军事基地的计划，增加美军在菲律宾的军事部署将帮助灾难期间的救援，比如上周发生的导致700多人丧生的台风。

“轮换驻防增加的区域和我们传统上演习的区域一致。有些地区灾害更多，因此我们可能扩大那些地区的演习。”