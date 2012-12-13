美军将增加在菲律宾的军事部署

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透马尼拉12月12日 - 菲律宾官员表示，随着菲律宾与中国的海洋争端持续，美国和菲律宾官员料同意增加在菲律宾轮换驻防的美国军舰、飞机和军队数量。
美国和菲律宾高级官员周三在马尼拉会面，讨论加强安全和经济联系。
菲律宾国防和外交官员们称，预计美国增加执行训练和灾难救助行动的军舰、飞机和军队数量。
“我们现在讨论的是增加在菲律宾轮换驻防的美军数量。”菲律宾外交部美国关系副秘书长Carlos Sorreta对记者表示。他还指出，本周将批准美菲联合军事演习五年计划。
不清楚增加美军存在的具体数量。
美菲官员表示，没有恢复永久性驻菲美军军事基地的计划，增加美军在菲律宾的军事部署将帮助灾难期间的救援，比如上周发生的导致700多人丧生的台风。
“轮换驻防增加的区域和我们传统上演习的区域一致。有些地区灾害更多，因此我们可能扩大那些地区的演习。”
一名美国官员指出，美国不准备直接介入南中国海领土争端，将专注于加强与菲律宾等长期盟友的安全联系。(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。