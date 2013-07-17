菲律宾与美国扩大军事合作谈判

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉7月16日 - 菲律宾驻美大使Jose Cuisia周二称，美国和菲律宾扩大军事合作谈判，涉及美国可能为设施建设提供资金以及存储美国人道主义救援物资。
扩大共同使用民用和军用设施谈判暗示两国国防安全联系迅速加强，因菲律宾希望美国帮助其对抗中国。
Cuisia表示，菲律宾排除了向美国提供永久驻军权的可能性，但会在临时性和轮换性的基础上允许美国战机和战舰更多地使用菲律宾基地，帮助菲律宾提升国防能力。
美军增加在菲律宾的轮换驻防依据于1998年的《军队到访协议》《Visiting Forces Agreement》；如果美国政府建造设施支持在菲律宾的临时性部署，双方需要签署新的协议。
“我们需要进一步扩大（1998年的协议），因为我们可能需要建造一些额外的设施。”Cuisia在菲律宾首都马尼拉对记者说道。
两国“共用”菲律宾民用和军用设施的谈判始于2011年。Cuisia指出，非正式谈判已经达到部长级别，双方期待2016年6月总统阿基诺三世任期终止前能够达成协议。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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