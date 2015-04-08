菲律宾称美菲年度联合军演并非针对中国的“武力展示”

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉4月7日 - 菲律宾军方周二称，美国和菲律宾本月将派出约11,500名军人参加在南中国海有争议的水域附近举行的美菲年度联合军演，并称演习不是针对中国的武力展示。

这是美菲自2000年恢复联合军演以来，参演军人数量最多的一次。

菲律宾军方称，此次联合军演并非针对中国。中国一直在南沙群岛的小珊瑚礁和岛屿上进行填海行动，美菲均表示过这是对和平与稳定的威胁。

“这与（中国）正在进行的建筑工作没有直接关系，并非武力展示，”菲律宾军方发言人哈罗德·卡武诺克（Harold Cabunoc）中校说道。

“（菲美）联合军演旨在增加我们抵御外部侵略的能力，测试我们与盟友美国在人道主义与安全行动中的预备状态与效率如何。

将有5,000多名菲律宾军人以及6,000多名美国军人参与此次美菲联合军演。军演为期十天，将在邦板牙省与三描礼士省巴拉望岛西部举行。联合军演兵力是去年的两倍多。(完)