更正：美菲在南中国海争议海域附近举行联合军演

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
（因英文原文有误，删除第一段“数千名”，更正第六段“近7,000名士兵”为“近100名士兵”。）
路透菲律宾乌卢甘湾4月25日电（记者 Manuel Mogato ）---美国和菲律宾士兵周三模拟两栖登陆夺取一个小岛，该岛位於南中国海争议海域附近。美菲联合军演料将加剧与中国的摩擦。
中国军方上周警告美国，美菲联合军演将增加南中国海军事对抗的风险。这是紧张局势持续数周来，中方发出的最严厉的高级别警告。
美国和菲律宾在巴拉望举行为期两周的年度军事演习。近期，中国与菲律宾发生了黄岩岛对峙事件，该岛位於前美国苏比克湾海军基地以西。
菲律宾西部军区司令萨班（Juancho Sabban）告诉记者：“我们的计划和执行中从未提过中国。”
他表示，美国和菲律宾联合军演“仅意味着双方希望合作，提高我们的技能。中方不应对联合军演感到担心。”
美国和菲律宾近100名士兵从两军战舰模拟作战，两栖登陆一个假设被武装分子占领的岛屿。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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