美菲举行“肩并肩”联合军演

路透马尼拉5月5日 -美国和菲律宾周一开始举行以海上安全为重点的年度军事演习，是两国4月底签署新的安全协议以来首次联合军演。

军演代号“肩并肩”（Balikatan），将演练美菲应对海上威胁的战备情况，包括打击海盗、人道主义援助及灾难应对等。

美菲联合军演为期两周，将在吕宋岛多个地点进行，参加兵力接近5,500人。

“由于过度和扩张性的海上和领土主张，法治受到破坏，亚太地区的紧张局势升级。”菲律宾外长罗萨里奥在马尼拉一个军事基地举行的军演开幕式上说。

他称：“旨在改变现状的激进行为模式，威胁到地区的和平与稳定。‘肩并肩2014’（军演）以海上安全为重点，有力地支持我们应对这些挑战的能力。”

中国外交部发言人华春莹周一在例行记者会上被问及美菲联合军演时称，中方认为维护亚太地区的和平与稳定需要各方作出努力。

她说：“我们希望菲美之间的有关行动能朝着这个方向努力。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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