克里淡化东海争议引发中美关系紧张之说

路透12月18日 -美国国务卿克里周二淡化了中美两国因东海问题关系紧张的说法，称美国加强东南亚地区海上安全是帮助盟国改善国防的正常活动。

克里称，国家之间的海上争端应该通过仲裁予以和平解决，当中国等国家采取单边行动，并可能引发冲突时，美国就要发表看法。

美国已经表示，在中日就东海岛屿发生争议之际，不承认中国政府划设的防空识别区。

克里表示，美国将在未来三年向菲律宾提供4,000万美元，提高后者防卫南中国海的能力。上日，美国已经向东南亚国家提供了3,250万美元，以加强海上安全，其中大部分款额将给予越南。

“我们并不将其视为加剧地区紧张，我们也不想加剧紧张局势，”克里在与菲律宾外长德尔罗萨里奥共同出席的记者会上说道。

“我们进行的是与其他国家的正常活动，为的是提高他们的海上防卫能力。”

克里表示，美国对海上争议相关国家的任何主张均不持立场，但是也不同意中国在中日争端中的回应方式。

“我们并非对中国持有特别的看法，除非中国采取单方面行动，我们将说明自己的立场，清楚地表明我们所同意的以及所不同意的，”克里说道。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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