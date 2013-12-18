美国国务卿克里淡化东海争议引发中美关系紧张之说

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月18日 - 美国国务卿克里周二淡化了中美两国因东海问题关系紧张的说法，称美国加强东南亚地区海上安全是帮助盟国改善国防的正常活动活。
克里称，国家之间的海上争端应该通过仲裁予以和平解决，当中国等国家采取单边行动，并可能引发冲突时，美国就要发表看法。
美国已经表示，在中日就东海岛屿发生争议之际，不承认中国政府划设的防空识别区。
克里表示，美国将在未来三年向菲律宾提供4,000万美元，提高后者防卫南中国海的能力。上日，美国已经向东南亚国家提供了3,250万美元，以加强海上安全，其中大部分款额将给予越南。
“我们并不将其视为加剧地区紧张，我们也不想加剧紧张局势，”克里在与菲律宾外长德尔罗萨里奥共同出席的记者会上说道。
“我们进行的是与其他国家的正常活动，为的是提高他们的海上防卫能力。”
克里表示，美国对海上争议相关国家的任何主张均不持立场，但是也不同意中国在中日争端中的回应方式。
“我们并非对中国持有特别的看法，除非中国采取单方面行动，我们将说明自己的立场，清楚地表明我们所同意的以及所不同意的，”克里说道。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当