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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 16:28 BJT

美国国务卿克里访问菲律宾 寻求加强双边关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉12月17日 - 美国国务卿克里周二对菲律宾进行访问，寻求推动加强两国政治和经济关系。

克里对菲律宾的访问为期两天，他将在马尼拉与该国政府官员和商业团体举行会谈。

与之前一站访问越南一样，克里将与菲律宾当局讨论海上安全问题。

“他们肯定会讨论涉及南中国海的具体问题，”美国国务院一位高官说。

克里周三还将前往菲律宾中部城市塔克洛班。该市在11月8日遭到超强台风“海燕”重创。

虽然美国表示不打算在该地区开设新的军事或海军基地，但克里将会与菲律宾方面协商在该地区发生譬如台风“海燕”这样的灾难时，美国可以更快速响应的方式。

克里还将就美国与其他11国的跨太平洋伙伴关系（TPP）贸易谈判向菲律宾官员通报最新进展。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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