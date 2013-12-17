美国国务卿克里访问菲律宾 寻求加强双边关系

克里对菲律宾的访问为期两天，他将在马尼拉与该国政府官员和商业团体举行会谈。

虽然美国表示不打算在该地区开设新的军事或海军基地，但克里将会与菲律宾方面协商在该地区发生譬如台风“海燕”这样的灾难时，美国可以更快速响应的方式。