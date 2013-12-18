美国对菲律宾风灾援助升至8,600万美元

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
(本文由路透中文网编译提供)
路透菲律宾塔克洛班市12月18日 - 美国国务卿克里周三称，美国将为菲律宾增加2,500万美元的人道主义援助。至此，菲律宾遭台风“海燕”重创后，美国为其提供的援助达到8,600万美元。
克里当天到访的塔克洛班市的死亡人数占到了“海燕”灾难总死亡人数的86%。克里在美军搭建的一处帐篷区外告诉记者：“灾区惨状令人震惊，怎么看都像战区，而对于很多人而言，那里确实就是战区。”
克里担任美国务卿以来首次访问菲律宾，他说：“这次灾难的规模和我以前所见过的任何一起灾难都不同，这是我在美国见到过的所有龙卷风加起来所造成的效果。”
11月8日台风过后几日内，美国军方出动数十艘舰船和飞机前往菲律宾救灾，其中包括乔治·华盛顿号航母及其护卫舰队，用于分发食物、水及其它补给品，另派上百名士兵帮助清理灾区废墟。
克里表示美国承诺支持菲律宾，他说：“这显示出两国间持久合作伙伴关系，在良好时期以及困难时期都是如此。”
克里还称，美国花旗集团（Citigroup） 、可口可乐公司（Coca Cola Co.） 和宝洁公司（Procter and Gamble） 都在支持菲律宾的灾后重建。其中，可口可乐和宝洁在灾区帮助商铺修复柜台，并为其补充货源。（完）
编译：王琛 发稿： 王燕焜
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当