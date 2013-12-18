美国对菲律宾风灾援助升至8,600万美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透菲律宾塔克洛班市12月18日 - 美国国务卿克里周三称，美国将为菲律宾增加2,500万美元的人道主义援助。至此，菲律宾遭台风“海燕”重创后，美国为其提供的援助达到8,600万美元。

克里当天到访的塔克洛班市的死亡人数占到了“海燕”灾难总死亡人数的86%。克里在美军搭建的一处帐篷区外告诉记者：“灾区惨状令人震惊，怎么看都像战区，而对于很多人而言，那里确实就是战区。”

克里担任美国务卿以来首次访问菲律宾，他说：“这次灾难的规模和我以前所见过的任何一起灾难都不同，这是我在美国见到过的所有龙卷风加起来所造成的效果。”

11月8日台风过后几日内，美国军方出动数十艘舰船和飞机前往菲律宾救灾，其中包括乔治·华盛顿号航母及其护卫舰队，用于分发食物、水及其它补给品，另派上百名士兵帮助清理灾区废墟。

克里表示美国承诺支持菲律宾，他说：“这显示出两国间持久合作伙伴关系，在良好时期以及困难时期都是如此。”

克里还称，美国花旗集团（Citigroup） 、可口可乐公司（Coca Cola Co.） 和宝洁公司（Procter and Gamble） 都在支持菲律宾的灾后重建。其中，可口可乐和宝洁在灾区帮助商铺修复柜台，并为其补充货源。（完）