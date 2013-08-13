美菲启动扩大驻菲美军规模谈判

路透马尼拉8月12日（记者 Manuel Mogato） - 美国和菲律宾就扩大美军在菲轮换驻防规模于本周开始展开正式谈判，涉及部署飞机、船舰、供给、人道主义救援部队和海上安全行动方面的事宜。

美菲扩大军事合作是两国安全关系快速升温的信号。

“我们准备借助各种资源，呼吁每个盟友采取必要行动扞卫我们的（领土），确保我们国家的安全，保护我们的人民安全，”菲律宾外长罗萨里奥在新闻发布会上说道。

罗萨里奥称，在军方加强领土防卫能力的同时，这个安全框架协议可提高海上安全。

菲律宾外交部负责美国事务的官员Carlos Sorreta称，美菲新协议实际谈判于周三在马尼拉展开，双方希望能在今年或在进行四轮磋商之后结束谈判。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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