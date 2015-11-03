菲律宾最高法在奥巴马本月访菲前不大可能就新防卫协议作出裁决--消息人士

路透马尼拉11月3日（记者 Manuel Mogato） - 一名法院消息人士称，在美国总统奥巴马本月稍晚些时候访问菲律宾之前，菲最高法院不大可能就美菲新防卫协议是否违宪作出裁决，相关裁定预计要等到明年。

新防卫协议允许美国军队使用多处菲律宾军事基地，并可建造设施储存供海上安全行动的燃料和设备，但是菲律宾左翼政客和其他反对派去年提出此协议违宪，导致新安保协议实质上遭到冻结。

围绕中国在南海海域吹填人工岛的紧张局势不断升级，菲律宾政治专家曾预计最高法院可能在奥巴马在11月18日至19日到马尼拉参加亚太经合组织（APEC）峰会前做出裁决。

奥巴马去年4月访菲前几日，美菲签署了《强化防卫合作协议》（EDCA）。

拒绝具名的法院消息人士称，国内政治问题很可能被优先考虑。

“我预计最高法院明年才会就这份军事协议作出裁定，在明年5月的选举之前，”该消息人士表示，该选举系计划明年5月举行的大选。

菲律宾最高法院发言人Theodore Te称，还不清楚法院何时将发布裁定。

专家们曾指出，进一步延后批准该协议可能令华府感到意外，毕竟菲律宾针对北京当局对南海主权声索的反对声音最强烈，并敦促美国反对中国的领土主张。（完）