菲律宾最高法在奥巴马本月访菲前不大可能就新防卫协议作出裁决--消息人士

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透马尼拉11月3日（记者 Manuel Mogato） - 一名法院消息人士称，在美国总统奥巴马本月稍晚些时候访问菲律宾之前，菲最高法院不大可能就美菲新防卫协议是否违宪作出裁决，相关裁定预计要等到明年。
新防卫协议允许美国军队使用多处菲律宾军事基地，并可建造设施储存供海上安全行动的燃料和设备，但是菲律宾左翼政客和其他反对派去年提出此协议违宪，导致新安保协议实质上遭到冻结。
围绕中国在南海海域吹填人工岛的紧张局势不断升级，菲律宾政治专家曾预计最高法院可能在奥巴马在11月18日至19日到马尼拉参加亚太经合组织（APEC）峰会前做出裁决。
奥巴马去年4月访菲前几日，美菲签署了《强化防卫合作协议》（EDCA）。
拒绝具名的法院消息人士称，国内政治问题很可能被优先考虑。
“我预计最高法院明年才会就这份军事协议作出裁定，在明年5月的选举之前，”该消息人士表示，该选举系计划明年5月举行的大选。
菲律宾最高法院发言人Theodore Te称，还不清楚法院何时将发布裁定。
专家们曾指出，进一步延后批准该协议可能令华府感到意外，毕竟菲律宾针对北京当局对南海主权声索的反对声音最强烈，并敦促美国反对中国的领土主张。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。