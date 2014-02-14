美国海军上将保证在中菲争议水域冲突中帮助菲律宾

路透马尼拉2月13日（记者 Manuel Mogato） - 美国海军上将Jonathan Greenert周四称，如果中国与菲律宾在南海争议水域发生冲突，美国将支持菲律宾。

身为美国海军作战部长的Greenert的此番讲话，是美国对装备不佳的菲律宾军方最明确的支持。

Greenert被问到假设中国占领了有争议岛屿美国将作何反应，他对菲律宾国防大学的学生表示：“我们当然会帮助你们。”

“我不知道具体会怎么帮助。我的意思是，我们有义务帮忙，因为美菲有协议。但我不清楚帮助的规模如何。”

Greenert表示，美国支持菲律宾对领土的要求，反对中国的张扬行为，将和盟国一起维护南海水域的自由航行。

Greenert指出，随着美国将战略中心转移到亚洲，美国正在向该地区部署更多舰船。美国希望将部署在西太平洋的舰船数量从目前的45

-50艘左右增加到60艘。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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