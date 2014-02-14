美国海军上将保证在中菲争议水域冲突中帮助菲律宾

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉2月13日 - 美国海军上将Jonathan Greenert周四称，如果中国与菲律宾在南海争议水域发生冲突，美国将支持菲律宾。
身为美国海军作战部长的Greenert的此番讲话，是美国对装备不佳的菲律宾军方最明确的支持。
Greenert被问到假设中国占领了有争议岛屿美国将作何反应，他对菲律宾国防大学的学生表示：“我们当然会帮助你们。”
“我不知道具体会怎么帮助。我的意思是，我们有义务帮忙，因为美菲有协议。但我不清楚帮助的规模如何。”
Greenert表示，美国支持菲律宾对领土的要求，反对中国的张扬行为，将和盟国一起维护南海水域的自由航行。
Greenert指出，随着美国将战略中心转移到亚洲，美国正在向该地区部署更多舰船。美国希望将部署在西太平洋的舰船数量从目前的45-50艘左右增加到60艘。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)