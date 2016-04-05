美国与菲律宾举行“肩并肩”联合军演

路透马尼拉4月4日 - 美国和菲律宾周一开始举行年度“肩并肩”联合军事演习，美菲共约8,000兵力参与军演。

菲律宾国防官员称，未来两周内，双方将测试指挥和控制、通讯、后勤及机动程序等方面，应对人道主义援助和海上安全问题。

演习内容还包括模拟夺回油气平台及两栖登陆等。

菲方演习指挥官洛佩兹（Alexander Lopez）在新闻发布会上说：“这次肩并肩演习并非旨在应对特定关切，而是涉及各种可能的冲突内容。”

他说：“设想的内容中不包括中国。”

美国国防部长卡特下周将观摩联合演习，将成为首位观摩该演习的美国防长，突显此项演习对双方的重要性。

美国海军陆战队太平洋地区指挥官杜兰（John Toolan）在记者会上称，为任何可能发生的情况事先规划并演练双方将如何应对，是稳妥的做法。

当被问及这是否包括南海安全危机时，杜兰说：“是，绝对包括。”

他说，这将是美军首次在美菲联合演习中使用高机动性多管火箭系统（HIMARS）。

澳大利亚将派少量兵力参加这次演习，越南和日本派员观摩演习。（完）