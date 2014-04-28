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路透中文国际短讯 | 2014年 4月 28日 星期一 18:52 BJT

奥巴马到访菲律宾 美菲两国签署安全协议

美国总统周一抵达菲律宾。菲律宾是奥巴马此次亚洲四国之行的最后一站。此前，美国和菲律宾签署了一份军事协议，允许美国扩大在菲律宾的军事存在。该协议也被认为是奥巴马首次访问菲律宾的亮点。图为美国总统奥巴马会见菲律宾总统阿基诺三世。路透
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