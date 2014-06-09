越菲军队在南海岛屿举行球类比赛

路透马尼拉/河内6月8日(记者 Manuel Mogato/Nguyen Phuong Linh) - 越南和菲律宾军队周日在主权存争议的南海南子岛喝啤酒，并进行足球、排球比赛，以示团结。

菲律宾海军官员称，虽然南海岛屿存在诸多主权争议，此次活动表明这里仍能有和谐的一面。

这次在南沙群岛南子岛举行的活动也表明，面对中国日益积极宣示对争议海域的主权，一度相互猜疑的邻国开始合作。

菲律宾海军官员表示，大约40名菲律宾海军人员参加了此次活动。

菲律宾曾一度占据南子岛，1975年初南越利用菲军到北子岛的机会，夺取了南子岛的控制权。

菲律宾海军发言人法比克(Gerard Fabic)表示，除了踢足球、打排球外，两国军队还举行了拔河比赛及歌舞文艺表演，并分享了食物和啤酒。

他们还分享了海事安全、自然灾害预警以及搜救行动等信息。

越南海军官员Le Xuan Thuy表示，此次活动反映了两国间的友好。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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