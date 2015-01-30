越南和菲律宾拟建立战略伙伴关系

路透马尼拉1月29日 - 面对中国在南海争议地区的活动增多，菲律宾同越南拟通过建立战略伙伴关系来加强两国关系。

越南副总理兼外交部长范平明（Pham Binh Minh）周四对菲律宾开始为期两天的访问，双方就建立战略伙伴关系、加强安全、贸易及文化关系举行磋商。

“我们认为，战略伙伴关系能提高（两国的）全面合作，”菲律宾外长罗萨里奥（Albert del Rosario）称。他还称，这是继美国、日本之后，菲律宾与第三个国家建立战略伙伴关系。

菲越官员并未表示新的努力旨在对抗中国。但面对中国在该地区变得日益自信，菲越两国的关系也日趋密切。

菲越战略伙伴关系将通过联合海军巡逻、训练及演习活动，来加强两国军方之间的高级别接触。

“我们每年都同美军进行联合训练和演习，我们期待与越南海军一起举行演习，”一名菲律宾海军官员对路透说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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