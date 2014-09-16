菲律宾马荣火山或喷发 当局转移上万民众

路透马尼拉9月16日 - 菲律宾将马荣火山(Mount Mayon)山脚附近逾1.2万人转移，因火山口发出红光，当局警告称该火山可能喷发。

马荣火山位于菲律宾Bicol地区，它以近乎完美的锥形山体而闻名。马荣火山最近出现一系列地震和落石，说明该火山或在数周内喷发。

菲律宾火山和地震研究院(Phivolcs)负责人Renato Solidum周二表示：“我们目前正在将马荣火山的警报级别从2级提高至3级。”

菲律宾阿尔拜省(Albay)省长萨尔塞达(Joey Salceda)表示，超过1.2万人被强制转移。

他说：“达到3级就需要我们快速准备将6-8公里危险区内的1.2万户家庭进行转移。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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