菲律宾马荣火山或喷发 当局转移上万民众

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透马尼拉9月16日 - 菲律宾将马荣火山(Mount Mayon)山脚附近逾1.2万人转移，因火山口发出红光，当局警告称该火山可能喷发。
马荣火山位于菲律宾Bicol地区，它以近乎完美的锥形山体而闻名。马荣火山最近出现一系列地震和落石，说明该火山或在数周内喷发。
菲律宾火山和地震研究院(Phivolcs)负责人Renato Solidum周二表示：“我们目前正在将马荣火山的警报级别从2级提高至3级。”
菲律宾阿尔拜省(Albay)省长萨尔塞达(Joey Salceda)表示，超过1.2万人被强制转移。
他说：“达到3级就需要我们快速准备将6-8公里危险区内的1.2万户家庭进行转移。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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