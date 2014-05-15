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时事要闻 | 2014年 5月 15日 星期四 18:48 BJT

菲律宾可能向美军开放靠近南沙的巴拉望岛基地

路透马尼拉5月15日 - 菲律宾武装部队总参谋长埃曼努埃尔·包蒂斯塔（EmmanuelBautista）表示，为了增强保卫菲律宾近海地区的能力，将在一个西部岛屿向美国提供一个仅初步开发的海军基地，以确保美军战舰更加接近南中国海有争议水域。

上个月，美菲签署《加强防务合作协议》，美军能够更多接触菲律宾基地，并将建设用于美军与菲军方共同使用的海洋安全和救灾反应设施。

“牡蛎湾（海军基地）仍欠开发，但为了我们的武装部队我们需要加强其开发建设。”包蒂斯塔周三晚间接受电视采访时说道，他所指的是西部巴拉望岛的一个基地。

“或许随着《加强防务合作协议》的签署，牡蛎湾（基地）会进一步得到开发提升。”

包蒂斯塔表示，希望美国能够提供资金援助，将该基地发展成两国海军的一个大型运营基地，菲律宾方面目前在该地已经开始施工。

牡蛎湾距离有争议的南沙群岛只有160公里。

包蒂斯塔指出，菲律宾还允许美国使用三描礼士省的一个基地，以及新埃西哈省FortMagsaysay一个军事丛林训练基地。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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