安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透上海7月21日 - 中国外交部钓鱼台宾馆管理局将飞利浦（中国）投资有限公司告上法院，起诉后者进行涉及钓鱼台国宾馆名称的虚假宣传。
根据北京海淀区法院网站公告，外交部钓鱼台宾馆管理局称，飞利浦（中国）投资有限公司在产品宣传过程中擅自利用钓鱼台国宾馆的知名度及声誉，虚构事实，借“钓鱼台国宾馆”提升产品形象，此行为已构成虚假宣传。
公告称，外交部钓鱼台宾馆管理局要求飞利浦（中国）投资有限公司立即停止涉及原告名称等内容的虚假宣传，赔礼道歉并赔偿损失10万元。
根据公告，飞利浦（中国）投资有限公司对旗下空气净化器产品在网络媒体上进行的宣传中称，该产品是“钓鱼台国宾馆专用空气净化设备”，“负责2014年APEC会议期间钓鱼台国宾馆的空气净化任务”，“被用在钓鱼台宾馆服务各国首脑”等等。
飞利浦在中国的一位媒体事务负责人称，她不知道此事，无法进一步置评。（完）
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。