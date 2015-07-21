中国钓鱼台国宾馆起诉飞利浦空气净化器虚假宣传

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月21日 - 中国外交部钓鱼台宾馆管理局将飞利浦（中国）投资有限公司告上法院，起诉后者进行涉及钓鱼台国宾馆名称的虚假宣传。
根据北京海淀区法院网站公告，外交部钓鱼台宾馆管理局称，飞利浦（中国）投资有限公司在产品宣传过程中擅自利用钓鱼台国宾馆的知名度及声誉，虚构事实，借“钓鱼台国宾馆”提升产品形象，此行为已构成虚假宣传。
公告称，外交部钓鱼台宾馆管理局要求飞利浦（中国）投资有限公司立即停止涉及原告名称等内容的虚假宣传，赔礼道歉并赔偿损失10万元。
根据公告，飞利浦（中国）投资有限公司对旗下空气净化器产品在网络媒体上进行的宣传中称，该产品是“钓鱼台国宾馆专用空气净化设备”，“负责2014年APEC会议期间钓鱼台国宾馆的空气净化任务”，“被用在钓鱼台宾馆服务各国首脑”等等。
飞利浦在中国的一位媒体事务负责人称，她不知道此事，无法进一步置评。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”