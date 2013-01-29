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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 14:38 BJT

欧股业绩: 飞利浦第四季营收符合预期,将出售音频及视频业务

路透阿姆斯特丹1月29日 - 荷兰消费电子厂商飞利浦 公布第四季净损3.55亿欧元(4.78亿美元),缘于之前确定提列的拨备.公司并表示将把音频和视频业务以1.5亿欧元卖给船井电机.

飞利浦公布第四季经调整的未计利息、税项、及摊销之利润(EBITA)为8.75亿欧元,营收为71.61亿欧元.

路透调查分析师原先预测,经调整的EBITA为8.47亿欧元,净损为3.08亿欧元,营收为71.61亿欧元.(完)

(编译 戴素萍; 审校 郑茵)

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