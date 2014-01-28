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市场报道 | 2014年 1月 28日 星期二 14:54 BJT

欧股业绩：飞利浦第四季EBITA好于预期，但警告2014年处境艰难

路透阿姆斯特丹1月28日 - 荷兰医疗保健、照明和消费者电器集团--飞利浦 周二公布，第四季未计利息、税项及摊销之利润(EBITA)好于预期，同时警告未来一年处境艰困，因最近三个月订单较少。

飞利浦第四季EBITA达8.84亿欧元(12.1亿美元)，净利达4.12亿欧元，营收达67.99亿欧元。该公司表示实现全年财务目标。

路透调查中的分析师预期，飞利浦第四季EBITA为8.39亿欧元，净利为4.55亿欧元，营收达68.44亿欧元。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
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