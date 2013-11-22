菲律宾艰难防范援灾物资被贪骗

路透马尼拉11月21日（记者 Karen Lema/Rosemarie Francisco） -随着大量资金涌入遭受台风侵袭的菲律宾，当局面临常见的问题--如何防止保险欺诈以及政客渔利。

11月8日台风“海燕”横扫菲律宾，造成超过4,000人丧生。国际社会已经承诺提供的资金和救援物资价值接近130亿披索（2.98亿美元）。而菲律宾政府则由于在灾难发生后头几天的反应迟缓而备受指责。

世界银行和亚洲发展银行提供总计超过10亿美元的补助和紧急贷款，支持救灾和灾后重建。

除此以外，民间筹集的资金数量也非常巨大。菲律宾是东亚最腐败的国家之一，如此庞大的资金会成为骗子和贪腐官员的目标。

被问及假冒援救组织和诈骗时，菲律宾预算部长FlorencioAbad说：“这是国际救援组织的大问题，特别是国际非政府组织。”

Tricare是一个向全球美国军人和退休人员提供保险的健康项目，向Tricare等组织提供支持的国际救援组织（International SOS Assistance Inc）项目经理AndreaColley-Lopez表示，Tricare收到了塔克洛班200万人的房屋损坏赔偿申请，而该城市实际只有22万人口。

Colley-Lopez说：“菲律宾人一直让人恼火。”他还说医疗服务提供商也提出虚假的医院损坏赔偿申请，令保险组织对灾民的合理赔偿变得更为复杂。

菲律宾灾害官员本周要求捐助机构和公众警惕两个人，这两个人以国防部部长的名义请求对灾民进行援助，其中一人用了总统阿基诺三世的姓氏。

“我们希望提醒公众保持警觉，不要上了骗子的当。”菲律宾国防部发布声明称。

为了缓解外界对地方官员侵吞救援资金的担忧，菲律宾本周推出了FAiTH网站，提供捐赠物资去向的信息。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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