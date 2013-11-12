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时事要闻 | 2013年 11月 12日 星期二 08:07 BJT

美国航母将前往菲律宾协助救灾

路透华盛顿11月11日 -美国国防部周一称，国防部长哈格尔已下令“乔治·华盛顿号”航空母舰前往菲律宾协助救灾，应可在48-72小时内抵达。

美国国防部声明称，“乔治·华盛顿号”召回在香港上岸休假的船员，航母在几小时内即将启航。

国防部称，美国其他海军船舰也将赶往菲律宾。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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