菲律宾向穆斯林组织承诺明年1月前成立新自治区政府

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉6月27日 - 菲律宾总统阿基诺三世周五安抚国内最大的穆斯林反政府组织称，2015年1月前将在南部成立新的自治区政府，该承诺基于今年签署的一个和平协议。

3月，菲律宾政府与摩洛伊斯兰解放阵线（Moro Islamic Liberation Front，MILF）签署协议，结束近50年的冲突。冲突导致超过12万人死亡，200万人背井离乡，阻碍当地经济增长。

根据协议，MILF同意解散游击队、上缴武器并重建社区，政府则给他们更多权力控制他们的经济和文化。

“所有的举措都会执行，他们将在2015年1月以前拥有自治政府，”阿基诺三世对记者说道。（完）