菲律宾向穆斯林组织承诺明年1月前成立新自治区政府

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉6月27日 - 菲律宾总统阿基诺三世周五安抚国内最大的穆斯林反政府组织称，2015年1月前将在南部成立新的自治区政府，该承诺基于今年签署的一个和平协议。
3月，菲律宾政府与摩洛伊斯兰解放阵线（Moro Islamic Liberation Front，MILF）签署协议，结束近50年的冲突。冲突导致超过12万人死亡，200万人背井离乡，阻碍当地经济增长。
根据协议，MILF同意解散游击队、上缴武器并重建社区，政府则给他们更多权力控制他们的经济和文化。
“所有的举措都会执行，他们将在2015年1月以前拥有自治政府，”阿基诺三世对记者说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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